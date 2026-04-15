Obsidian condivide la roadmap aggiornata Grounded 2 ora che è arrivato l'aggiornamento Heat

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La storia dei giochi Grounded di Obisidan è ammirevole, poiché lo sviluppatore ha presentato ogni progetto in formato Early Access/Game Preview e poi ha progressivamente sviluppato l'esperienza più ampia ascoltando i feedback e le opinioni della community. A tal fine, Grounded è diventato un titolo estremamente popolare e acclamato, mentre Grounded 2 segue l'esempio e migliora costantemente come parte del suo percorso di Accesso Anticipato.

Recentemente, è arrivato l'aggiornamento Beat the Heat per Grounded 2, portando con sé una serie di contenuti nuovi, tra cui il Formicaio Nero, un Lizard Park Boss, nuove armature e armi, tantissimi miglioramenti e molto altro. Con questo ora disponibile in gioco, potresti essere curioso di sapere cosa c'è in programma per Grounded 2 ?

Obsidian ha condiviso una roadmap aggiornata per il gioco, che evidenzia cosa possiamo aspettarci dal prossimo aggiornamento e dal resto dell'anno per il gioco. Per prima cosa, l'aggiornamento estivo è il prossimo, che porta il crossplay dello Steam Deck, nuoto 2.0, zipline, creature e attrezzature acquatiche, nuovi equipaggiamenti e sblocchi Omni-Tool, basi acquatiche e altro ancora.

Oltre a questo, le altre aggiunte promesse al gioco sono considerate semplicemente parte dei "piani futuri", tra cui mutazioni attive 2.0, nuovi buggi, nuove creature, colossi e Park Boss, armi fresche, sblocchi Omni-Tool, armature e archetipi, più materiali da costruzione e persino una grande spinta alla localizzazione.

Puoi vedere tutto questo nell'ultima roadmap Grounded 2 qui sotto.