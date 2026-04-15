Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Grounded 2

Obsidian condivide la roadmap aggiornata Grounded 2 ora che è arrivato l'aggiornamento Heat

Possiamo aspettarci un aggiornamento estivo in arrivo e poi molti altri in futuro.

HQ

La storia dei giochi Grounded di Obisidan è ammirevole, poiché lo sviluppatore ha presentato ogni progetto in formato Early Access/Game Preview e poi ha progressivamente sviluppato l'esperienza più ampia ascoltando i feedback e le opinioni della community. A tal fine, Grounded è diventato un titolo estremamente popolare e acclamato, mentre Grounded 2 segue l'esempio e migliora costantemente come parte del suo percorso di Accesso Anticipato.

Recentemente, è arrivato l'aggiornamento Beat the Heat per Grounded 2, portando con sé una serie di contenuti nuovi, tra cui il Formicaio Nero, un Lizard Park Boss, nuove armature e armi, tantissimi miglioramenti e molto altro. Con questo ora disponibile in gioco, potresti essere curioso di sapere cosa c'è in programma per Grounded 2 ?

Obsidian ha condiviso una roadmap aggiornata per il gioco, che evidenzia cosa possiamo aspettarci dal prossimo aggiornamento e dal resto dell'anno per il gioco. Per prima cosa, l'aggiornamento estivo è il prossimo, che porta il crossplay dello Steam Deck, nuoto 2.0, zipline, creature e attrezzature acquatiche, nuovi equipaggiamenti e sblocchi Omni-Tool, basi acquatiche e altro ancora.

Oltre a questo, le altre aggiunte promesse al gioco sono considerate semplicemente parte dei "piani futuri", tra cui mutazioni attive 2.0, nuovi buggi, nuove creature, colossi e Park Boss, armi fresche, sblocchi Omni-Tool, armature e archetipi, più materiali da costruzione e persino una grande spinta alla localizzazione.

Puoi vedere tutto questo nell'ultima roadmap Grounded 2 qui sotto.

Grounded 2

Testi correlati

0
Grounded 2 (Accesso anticipato)Score

Grounded 2 (Accesso anticipato)
RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

Obsidian è tornato con un sequel in accesso anticipato che si basa sull'originale ben accolto, anche se pur mantenendo la sensazione di ogni altro gioco di sopravvivenza in circolazione.



Caricamento del prossimo contenuto