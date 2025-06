Obsidian dice "Non siamo noi a stabilire i prezzi" riguardo al prezzo di $ 80 il The Outer Worlds 2

HQ

Si è parlato molto del fatto che The Outer Worlds 2 costerà $ 80, che è il nuovo prezzo normale di Microsoft per i suoi titoli principali. Questo ha indotto molti a dirigere la loro rabbia contro Obsidian Entertainment, ma in un'intervista con GamesRadar, il regista Brandon Adler ora dice che non hanno nulla a che fare con esso:

"Siamo uno sviluppatore di giochi. Amiamo creare giochi. Non siamo noi a stabilire i prezzi dei nostri giochi. Personalmente, come sviluppatore di giochi, vorrei che tutti potessero giocare al mio gioco perché è quello che voglio da tutta questa faccenda. Ma per le ragioni e così via, perché il prezzo di $ 79,99, dovresti parlare onestamente con la gente di Xbox".

In altre parole, Obsidian vorrebbe far pagare meno per i suoi giochi, ma c'è anche una dura realtà economica e, se hai dubbi al riguardo, dovresti parlare con Microsoft.