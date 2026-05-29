Obsidian sembra tornare indietro con l'aggiornamento gratuito Spacer's Choice per Xbox One e PS4 The Outer Worlds

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The Outer Worlds è stato rimosso da molti negozi questa settimana. Il gioco però non è sparito, poiché i giocatori possono ancora acquistare la Spacer's Choice Edition potenziata sulla piattaforma che preferono. Tuttavia, per i possessori già esistenti, era stato promesso che la Spacer's Choice Edition sarebbe stata gratuita per i possessori del gioco originale, indipendentemente dalla piattaforma. Ora, vediamo che ci sono alcune precisioni.

Se hai acquistato The Outer Worlds sull'app Xbox, Windows Store, su Steam o sull'Epic Games Store, riceverai gratuitamente la Spacer's Choice Edition. Semplici. Tuttavia, come spiegato in un nuovo post su Twitter/X di Obsidian, i possessori di Xbox One e PS4 digitali dovranno possedere sia i DLC Peril on Gorgon che Murder on Eridanos per poter essere ammessi a un upgrade "a causa delle limitazioni della piattaforma con i diritti."

Entrambi questi DLC verranno combinati in un pacchetto a costo inferiore in futuro, ma potrebbe comunque irritare alcuni giocatori dover comprare due DLC extra per ottenere un upgrade che pensavano fosse gratuito. Se hai comprato il gioco fisicamente su Xbox One o PS4, allora Obsidian sta lavorando a un modo per farti ottenere anche il tuo upgrade Spacer's Choice. Anche la Spacer's Choice Edition includeva i DLC, quindi forse è per questo che ci sono certe limitazioni sull'upgrade su alcune piattaforme.

È difficile capire il perché senza essere dietro le quinte di Obsidian, ma considerando che è stata fatta la promessa di un upgrade universalmente gratuito, è comprensibile che alcuni fan non siano contenti. Inoltre, se non hai ancora giocato The Outer Worlds, da ora in poi potrai ottenere solo la Spacer's Choice Edition.