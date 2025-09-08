Octopath Traveler 0 dura almeno 100 ore

HQ

Alla fine di luglio, Nintendo ha consegnato uno streaming Direct dedicato ai giochi di terze parti. Uno dei titoli annunciati era Octopath Traveler 0, un'ampia rielaborazione del gioco gacha mobile Octopath Traveler: Champions of the Continent.

Questa volta, possiamo creare il nostro protagonista, che ha un background tragico. Lui o lei viene dal villaggio di Wishvale, che è stato distrutto da un enorme incendio. Il tuo compito sarà, ovviamente, quello di ricostruirlo, e quindi la più grande nuova funzionalità giocabile è un costruttore di città. Potrai anche reclutare fino a 30 persone per vivere nel tuo villaggio, otto delle quali potranno accompagnarti nelle tue avventure.

In una nuova intervista di Famitsu (tradotta tramite Reddit) con il produttore Hiroto Suzuki, rivela di più sul gioco, inclusa la sua lunghezza. Apprendiamo che ci vogliono circa 100 ore per giocare, e anche di più se vuoi fare missioni secondarie e altre cose. Per inciso, la storia non ruota solo attorno alla ricostruzione di Wishvale, c'è anche una vendetta da avere (anche se non sappiamo contro chi, ma supponiamo che sia legata all'incendio).

Octopath Traveler 0 debutterà il 4 dicembre, quindi ci aspettiamo di saperne molto di più nel prossimo futuro, non ultimo al Tokyo Game Show alla fine del mese.