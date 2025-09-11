Oggi ricorrono i 24 anni dall'11 settembre

HQ

Dicono che tutti ricordano dov'erano quando si sono svolti gli eventi dell'11 settembre. Oggi ricorrono i 24 anni dagli attacchi che hanno scosso il mondo, causando quasi 3.000 vittime a New York, Washington e Pennsylvania. Le immagini di quella mattina (gli aerei, le torri, il caos per le strade) rimangono impresse nella memoria collettiva. Ogni anno si tengono tributi per onorare le vittime, i sopravvissuti e i primi soccorritori le cui vite sono state cambiate per sempre. Al di là delle cerimonie, l'anniversario è anche un promemoria di quanto profondamente quel giorno abbia plasmato la politica, la sicurezza e la vita quotidiana in tutto il mondo. Dov'eri quando sono accaduti gli eventi dell'11 settembre?