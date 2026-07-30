Olivia Colman sposa un uomo di vimini nel bizzarro e volgare film Wicker

Sembra che abbiamo un candidato per il film più strano del 2026. In ottobre, Black Bear porterà al cinema il film noto come Wicker, con una dramedy che segue una pescatrice emarginata che supera i giudicanti abitanti del villaggio sposando un uomo fatto interamente di vimini.

Sì, è strano quanto sembra, ma ancora di più considerando il cast piuttosto impressionante legato al progetto, dato che Olivia Colman è protagonista ma supportata da Alexander Skarsgard, Elizabeth Debicki, Peter Dinklage, Marli Siu e Nabhaan Rizwan.

Diretto da Alex Huston Fischer ed Eleanor Wilson e basato su una sceneggiatura scritta da Fischer, Wilson e Ursula Wills, Wicker debutterà nelle sale il 30 ottobre, e potete vedere il trailer strano qui sotto insieme alla sua sinossi ufficiale.

"Ai margini di un villaggio sul mare, vive una pescatrice; Puzzolente, single e perennemente deriso. Un giorno, stanca dei suoi vicini rigidi e ristretti, si incarica di farsi un marito di vimini. In una città altrimenti conservatrice, questa storia d'amore non convenzionale scatena indignazione, gelosia e caos."