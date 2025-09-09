Olivia Cooke di House of the Dragon definisce i fan "fottutamente orribili"

HQ

Il mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sembra essere un letto caldo per i "fan" che non sembrano capire che un attore sta solo recitando. Jack Gleeson - che ha interpretato Re Joffrey in Game of Thrones - è stato molestato al punto da smettere di recitare per la sua eccellente interpretazione, e ora anche i membriHouse of the Dragon del cast stanno sentendo il calore.

Olivia Cooke, che interpreta Alicent Hightower nello show, ha raccontato a The Hollywood Reporter le sue frustrazioni con alcuni fan. "Alcuni dei fan sono stati fottutamente orribili con il nostro cast", ha detto. "Mi fa davvero arrabbiare il fatto che poi dovremmo semplicemente inchinarci e [rendere] omaggio a queste persone che vogliono solo dire le cose più degradate e piene di odio. Ma per fortuna, l'abbiamo vissuto tutti a modo nostro, e ci siamo presi l'un l'altro, il che non lo rende giusto".

"Ci sono state anche interazioni davvero meravigliose e sono così felice che Emma [D'Arcy] riceva tanto amore quanto loro, perché sono fottutamente fantastici e anche un essere umano così bello, meraviglioso... Matt [Smith] non è estraneo alla furia del fandom, quindi se la prende sul mento", ha aggiunto Cooke.

House of the Dragon ha affrontato pesanti critiche per la sua gestione del materiale originale, con persino l'autore originale George R.R. Martin che ha attaccato la gestione dello show dell'incidente di Blood and Cheese dal libro. Quel post sul blog è stato poi cancellato, ma c'è ancora una certa rabbia per il prequel di Game of Thrones.