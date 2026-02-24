Oltre 5.000 voli cancellati mentre la neve record seppellisce la costa orientale degli Stati Uniti

HQ

Una potente tempesta invernale ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti lunedì, provocando nevicate record e costringendo alla cancellazione di oltre 5.600 voli a livello nazionale. Alcune zone del Rhode Island e del Massachusetts hanno registrato quasi 33 pollici di neve, mentre Central Park di New York ne ha registrati più di 19 pollici, secondo il National Weather Service. Le autorità hanno avvertito di condizioni di viaggio "quasi impossibili" mentre milioni di persone affrontavano interruzioni.

Il Rhode Island sembrava essere il più colpito, con Providence che ha ricevuto 33 pollici di neve, infrangendo il precedente record statale di tempesta singola stabilito nel 1978. Sono stati imposti divieti di viaggio in Rhode Island, Connecticut e in alcune parti del Massachusetts, dove la governatrice Maura Healey ha avvertito che le condizioni di whiteout rendevano la guida estremamente pericolosa. A New York, un divieto di viaggio temporaneo ha quasi paralizzato la città prima di essere revocata a mezzogiorno.

Più di 600.000 abitazioni e attività commerciali in tutta la regione hanno perso l'elettricità, con Massachusetts e New Jersey tra le zone più colpite. Gli aeroporti sono stati gravemente colpiti, tra cui LaGuardia e JFK a New York, Boston Logan, Newark Liberty e Philadelphia International, dove la stragrande maggioranza dei voli in partenza è stata cancellata mentre la regione si riportava fuori dalla storica tempesta...