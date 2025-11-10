Oltre un milione di sfollati a causa del super tifone Fung-wong che colpisce le Filippine

HQ

Il super tifone Fung-wong ha spazzato le Filippine lunedì, lasciando almeno due morti e costringendo più di 1,4 milioni di persone a evacuare mentre il paese ha affrontato gravi inondazioni, frane e danni diffusi.

Le autorità hanno detto che la tempesta ha innescato inondazioni improvvise, mareggiate e venti di burrasca in più regioni, segnando il tifone più potente che ha minacciato l'arcipelago negli ultimi anni.

Evacuazioni di massa e danni diffusi

A Pandan, Catanduanes, le acque alluvionali hanno raggiunto i tetti e spazzato via le case, con le squadre di emergenza che hanno salvato i residenti intrappolati in cima agli edifici. Una persona è annegata nella provincia, mentre un'altra è stata uccisa quando la sua casa è crollata nella parte orientale di Samar, hanno detto i funzionari.

La tempesta, inizialmente classificata come un super tifone, si è leggermente indebolita mentre attraversava Luzon, ma ha mantenuto venti sostenuti di 165 km/h e raffiche superiori a 275 km/h, secondo PAGASA. Si prevede che continuerà a indebolirsi man mano che si sposta a nord verso Taiwan.

La NDRRMC ha dichiarato che più di 6.000 centri di evacuazione sono stati aperti per ospitare circa 92.000 famiglie, mentre sono in corso valutazioni dei danni alle case e alle infrastrutture.

Fung-wong è arrivato pochi giorni dopo il tifone Kalmaegi, che ha causato perdite significative di vite umane e ha costretto le operazioni di ricerca a sospendere a causa delle condizioni pericolose. Gli scienziati avvertono che la crisi climatica sta rendendo più frequenti le forti tempeste, con le Filippine che hanno registrato un forte aumento dei super tifoni negli ultimi decenni.

Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato lo stato di emergenza la scorsa settimana, anticipando un ulteriore impatto da parte di Fung-wong dopo la devastazione causata da Kalmaegi.