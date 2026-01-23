Omni-Man torna sulla Terra e Thragg fa il suo grande ingresso nella quarta stagione di Invincible
La serie torna su Prime Video il 18 marzo.
Prime Video ha confermato la data ufficiale in cui Invincible tornerà sulla piattaforma di streaming. Preparati a segnarla sul calendario perché la serie tornerà per la sua quarta stagione dal 18 marzo, quando ci aspetterà una serie di episodi ricchi di azione e memorabili.
Il trailer ufficiale della prossima stagione è stato condiviso dallo streamer e in esso vedremo una serie di eventi chiave che verranno esplorati negli episodi. Per prima cosa, Omni-Man tornerà sulla Terra e affronterà la situazione nel tentativo di reclutare suo figlio Mark Grayson per aiutarlo e Allen the Alien nella prossima guerra contro i Viltrumites. Allo stesso modo, vediamo i Viltrimites prepararsi a scatenare la loro carta vincente sotto forma del sovrano Thragg, doppiato da Lee Pace.
Tutto questo si aggiunge alle avventure cosmiche con Omni-Man e Allen, Atom Eve che perde i suoi poteri, Mark che impiega tattiche più violente per affrontare la crescente minaccia dei supercriminali, e Battle Beast che torna anche lui per aiutare a versare il sangue e le viscere di (indegni, agli occhi di Battle Beast ) Viltrumite guerrieri.
Sei entusiasta di vedere di più Invincible ?