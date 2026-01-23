Omni-Man torna sulla Terra e Thragg fa il suo grande ingresso nella quarta stagione di Invincible

HQ

Prime Video ha confermato la data ufficiale in cui Invincible tornerà sulla piattaforma di streaming. Preparati a segnarla sul calendario perché la serie tornerà per la sua quarta stagione dal 18 marzo, quando ci aspetterà una serie di episodi ricchi di azione e memorabili.

Il trailer ufficiale della prossima stagione è stato condiviso dallo streamer e in esso vedremo una serie di eventi chiave che verranno esplorati negli episodi. Per prima cosa, Omni-Man tornerà sulla Terra e affronterà la situazione nel tentativo di reclutare suo figlio Mark Grayson per aiutarlo e Allen the Alien nella prossima guerra contro i Viltrumites. Allo stesso modo, vediamo i Viltrimites prepararsi a scatenare la loro carta vincente sotto forma del sovrano Thragg, doppiato da Lee Pace.

Tutto questo si aggiunge alle avventure cosmiche con Omni-Man e Allen, Atom Eve che perde i suoi poteri, Mark che impiega tattiche più violente per affrontare la crescente minaccia dei supercriminali, e Battle Beast che torna anche lui per aiutare a versare il sangue e le viscere di (indegni, agli occhi di Battle Beast ) Viltrumite guerrieri.

Sei entusiasta di vedere di più Invincible ?