OnePlus potrebbe ritirarsi dall'Europa
OnePlus sta ufficialmente valutando il proprio futuro in Europa.
L'azienda cinese di elettronica di consumo OnePlus potrebbe ritirarsi dall'Europa. L'azienda dichiara ufficialmente di valutare il proprio futuro in Europa, secondo Google 9 to 5 e riportato da Android Authority.
OnePlus ha recentemente confermato che la sua strategia di prodotto e la sua roadmap sono in discussione. Non si sa chi abbia fatto questa dichiarazione, ma dovrebbe essere un "leader aziendale nella regione europea".
"OnePlus Europe sta valutando la sua roadmap regionale e la strategia di prodotto. Il supporto post-vendita, gli aggiornamenti software e gli impegni di diritti di tutti gli utenti sono pienamente garantiti."
Sappiamo che recentemente molte persone che lavorano per OnePlus in Europa hanno lasciato l'azienda, quindi è chiaro che sta succedendo qualcosa. Forse presto sentiremo di più?