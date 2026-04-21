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L'azienda cinese di elettronica di consumo OnePlus potrebbe ritirarsi dall'Europa. L'azienda dichiara ufficialmente di valutare il proprio futuro in Europa, secondo Google 9 to 5 e riportato da Android Authority.

OnePlus ha recentemente confermato che la sua strategia di prodotto e la sua roadmap sono in discussione. Non si sa chi abbia fatto questa dichiarazione, ma dovrebbe essere un "leader aziendale nella regione europea".

"OnePlus Europe sta valutando la sua roadmap regionale e la strategia di prodotto. Il supporto post-vendita, gli aggiornamenti software e gli impegni di diritti di tutti gli utenti sono pienamente garantiti."

Sappiamo che recentemente molte persone che lavorano per OnePlus in Europa hanno lasciato l'azienda, quindi è chiaro che sta succedendo qualcosa. Forse presto sentiremo di più?