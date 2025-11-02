Only Murders in the Building sta attraversando l'oceano per la stagione 6 È tempo di lasciarsi alle spalle New York City, dato che il cast si sta trasferendo nella vecchia e allegra Inghilterra per la prossima serie di episodi.

HQ Mentre dobbiamo aspettare anni per le nuove stagioni di One Piece, Stranger Things, The Witcher, Wednesday, Bridgerton e le altre grandi serie di Netflix, la gente di Hulu è riuscita a sfornare un'intera nuova stagione dell'acclamato Only Murders in the Building per cinque anni di fila. A quanto pare, questo si protrarrà anche nel 2026, dato che la stagione 6 è stata annunciata. La popolare e ben accolta serie con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, tornerà per un altro ciclo di episodi, ma a differenza di quelli che l'hanno preceduta, questa si lascerà alle spalle New York City per offrire invece una storia ambientata a Londra. Non abbiamo dettagli sulla trama o ulteriori informazioni da condividere, ma questo spettacolo tende a funzionare come un orologio, quindi senza dubbio aspettatevi maggiori informazioni nella primavera e nell'estate del 2026 prima di una premiere molto probabile in autunno.