OnlyFans potrebbe essere venduto in un affare multimiliardario Sono in corso colloqui per vendere la piattaforma per circa 8 miliardi di dollari.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito . Ora sappiamo che la società madre di OnlyFans, Fenix International, starebbe negoziando una vendita con un gruppo di investitori guidato da Forest Road con una valutazione stimata di 8 miliardi di dollari, secondo le fonti (via Reuters). La piattaforma londinese, nota per il suo modello di abbonamento ai contenuti per adulti, ha registrato una crescita fulminea, con ricavi che sono passati da 375 milioni di dollari nel 2020 a 6,6 miliardi di dollari nel 2023. Sebbene l'azienda stia esplorando diverse possibilità, nulla è stato ancora finalizzato. OnlyFans // Shutterstock