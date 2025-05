Open d'Italia: quando giocheranno il loro debutto tra Sinner e Alcaraz?

HQ

Jannik Sinner, numero 1 del mondo di tennis, farà la sua ricomparsa questo fine settimana agli Internazionali BNL d'Italia, o Open d'Italia, per la prima volta in tre mesi dopo una squalifica per doping. Ha ammesso di avere "aspettative molto, molto basse", ma i fan attendono con impazienza la sua prima partita ATP dopo la vittoria degli Australian Open lo scorso gennaio. E ora sappiamo chi sarà il suo primo rivale.

Sinner, in qualità di testa di serie, farà il suo debutto al secondo turno dell'ATP di Roma, e si svolgerà sabato 10 maggio. L'orario del match è ancora sconosciuto, ma sappiamo che affronterà Mariano Navone, 24enne giocatore argentino, attualmente n. 99 del mondo, che ha avuto un record in carriera di 29 nel ranking ATP. Navone ha precedentemente sconfitto il messicano Federico Cinà 6-3, 6-3 alla Grand Stand Arena di Roma.

Il ritorno di Sinner reinstallerà la rivalità con Carlos Alcaraz, che è ancora numero 3 del mondo, ma ha accorciato le distanze con l'italiano. Lo spagnolo si trovava nella parte opposta del tabellone, quindi potevano incontrarsi solo in una potenziale finale. E il suo debutto avverrà oggi, venerdì 9 maggio, non prima delle 12:00 BST, 13:00 CEST, contro il giocatore serbo Dusan Lajovic.