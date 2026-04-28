OpenAI potrebbe iniziare a produrre uno smartphone con chip interni

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Nel caso non lo ricordassi, l'anno scorso OpenAI ha annunciato un accordo con Broadcom per sviluppare chip AI personalizzati per alimentare i suoi cluster di computer di nuova generazione. Ma, come può dirci Android Authority, OpenAI potrebbe lavorare per creare processori per smartphone come parte del suo piano per un telefono AI.

L'analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo ha dichiarato su X che OpenAI sta collaborando con MediaTek e Qualcomm per creare processori per smartphone come parte del suo piano per un telefono con IA. La produzione di massa dovrebbe iniziare nel 2028 e ci aspettiamo specifiche e fornitori definitivi tra la fine del 2026 o il primo trimestre del 2027.

Android Authority ipotizza che i telefoni OpenAI sarebbero in linea generale con i telefoni Google Pixel, che danno priorità alle capacità dell'IA rispetto alla potenza pura. E forse il chipset OpenAI offre una vasta funzionalità sempre attiva.

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, il fornitore cinese Luxshare e il rivale Foxconn saranno l'esclusivo "partner di co-progettazione e produzione del sistema".

Sembra che il 2027 e il 2028 saranno tempi interessanti per chi segue il mercato degli smartphone.