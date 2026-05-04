Ora anche un chatbot AI può eseguire Doom

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I chatbot AI possono svolgere compiti diversi, ma possono eseguire il Doom originale del 1993? Sì, possono. Come riportato da Engadget, un ingegnere del software , Chris Nager, ha creato un'app giocabile di Doom che può avviarsi in linea all'interno di client IA come ChatGPT e Claude.

Nella demo di Nager, è riuscito a giocare all'interno dei chatbot semplicemente digitando "gioca Doom." Se il gioco non può avviarsi in linea su un certo client, l'app che ha creato fornisce comunque un URL che puoi avviare per giocare al classico sparatutto. Nager utilizzava il Model Context Protocol (MCP), uno standard open-source che consente agli LLM di connettersi con fonti di dati e strumenti esterni, per far girare il gioco all'interno dei chatbot.

Far girare Doom su dispositivi inaspettati diversi non è una novità. Abbiamo visto Doom funzionare su calcolatrici, frigoriferi, tostapane e persino batteri intestinali.

Tutto ciò porta a chiedersi: quali dispositivi restano per far girare Doom?