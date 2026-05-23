Ora finalmente puoi guardare la classica serie Jackass senza quella terribile qualità di YouTube

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Tra poco più di un mese, sarà il momento della prima per Jackass: Best and Last , in cui la crew di Jackass saluta tutti i fan e festeggia con qualche ultimo round di follia, offrendo anche agli spettatori i momenti salienti degli archivi per onorare la loro lunga carriera. Tutto è iniziato con una serie TV MTV che ha debuttato nel 2000 e che è diventata un fenomeno globale.

Se vuoi vedere le tre stagioni di Jackass ma sei stanco di guardare clip di bassa qualità piene di pubblicità su YouTube, fortunatamente ora c'è un'ottima alternativa. Tramite Threads, l'account ufficiale di Jackass ha annunciato che la serie TV è stata ripristinata e caricata su Paramount+.

Purtroppo, il servizio non è disponibile in diversi paesi (dove molti hanno SkyShowtime), e al momento della stesura la serie TV non è disponibile lì, ma si spera che lo sarà presto.

Sentitevi liberi di condividere nella sezione commenti quale acrobazia di Jackass pensate sia la più divertente di tutti i tempi.