Orari dei quarti di finale AFCON e come guardare in diretta: Marocco, Egitto, Costa d'Avorio...

Gli ultimi 8 della Coppa d'Africa si terranno venerdì e sabato prossimi.

La Coppa d'Africa delle Nazioni sta giungendo al termine, con i quarti di finale che si terranno questo fine settimana. Sudan, Tunisia, Tanzania, Sudafrica, Benin, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo e Burkina Faso sono stati eliminati agli ottavi di finale, e gli ultimi otto si affronteranno venerdì e sabato, 9 e 10 gennaio.

Date e orari delle partite dei quarti di finale AFCON


  • Mali vs. Senegal: venerdì 9 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Camerun vs. Marocco: venerdì 9 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT

  • Algeria vs. Nigeria: sabato 10 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Egitto vs. Costa d'Avorio: sabato 10 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT

Il vincitore di Mali/Senegal affronterà Egitto/Costa d'Avorio, e il vincitore affronterà il vincitore di Camerun/Marocco e Algeria vs. Nigeria. Dopo i quarti di finale, semifinali mercoledì 14 gennaio e la finale sabato 17 gennaio.

Come guardare AFCON 2025 in diretta

Questa competizione calcistica africana può essere seguita in diretta in tutto il mondo. Nei mercati europei, questi sono i canali dove puoi guardare AFCON in diretta:


  • Belgio - Tipik, La Une

  • Bulgaria - Max Sport

  • Croazia - SportKlub

  • France - beIN Sports France

  • Germania - Sportdigital

  • Grecia - Società di Radiodiffusione Ellenica

  • Irlanda (Repubblica d'Irlanda) - Channel 4

  • Italia - Sportitalia, Solo Calcio

  • Paesi Bassi - Ziggo Sport

  • Portogallo - Sport TV

  • Spagna - Movistar

  • Turchia - Exxen

  • Regno Unito - Channel 4

Segui AFCON 2025/26?

