Orari dei quarti di finale AFCON e come guardare in diretta: Marocco, Egitto, Costa d'Avorio...

La Coppa d'Africa delle Nazioni sta giungendo al termine, con i quarti di finale che si terranno questo fine settimana. Sudan, Tunisia, Tanzania, Sudafrica, Benin, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo e Burkina Faso sono stati eliminati agli ottavi di finale, e gli ultimi otto si affronteranno venerdì e sabato, 9 e 10 gennaio.

Date e orari delle partite dei quarti di finale AFCON



Mali vs. Senegal: venerdì 9 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT



Camerun vs. Marocco: venerdì 9 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT



Algeria vs. Nigeria: sabato 10 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT



Egitto vs. Costa d'Avorio: sabato 10 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT



Il vincitore di Mali/Senegal affronterà Egitto/Costa d'Avorio, e il vincitore affronterà il vincitore di Camerun/Marocco e Algeria vs. Nigeria. Dopo i quarti di finale, semifinali mercoledì 14 gennaio e la finale sabato 17 gennaio.

Come guardare AFCON 2025 in diretta

Questa competizione calcistica africana può essere seguita in diretta in tutto il mondo. Nei mercati europei, questi sono i canali dove puoi guardare AFCON in diretta:



Belgio - Tipik, La Une



Bulgaria - Max Sport



Croazia - SportKlub



France - beIN Sports France



Germania - Sportdigital



Grecia - Società di Radiodiffusione Ellenica



Irlanda (Repubblica d'Irlanda) - Channel 4



Italia - Sportitalia, Solo Calcio



Paesi Bassi - Ziggo Sport



Portogallo - Sport TV



Spagna - Movistar



Turchia - Exxen



Regno Unito - Channel 4



Segui AFCON 2025/26?