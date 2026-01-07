Orari dei quarti di finale AFCON e come guardare in diretta: Marocco, Egitto, Costa d'Avorio...
Gli ultimi 8 della Coppa d'Africa si terranno venerdì e sabato prossimi.
La Coppa d'Africa delle Nazioni sta giungendo al termine, con i quarti di finale che si terranno questo fine settimana. Sudan, Tunisia, Tanzania, Sudafrica, Benin, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo e Burkina Faso sono stati eliminati agli ottavi di finale, e gli ultimi otto si affronteranno venerdì e sabato, 9 e 10 gennaio.
Date e orari delle partite dei quarti di finale AFCON
- Mali vs. Senegal: venerdì 9 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Camerun vs. Marocco: venerdì 9 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT
- Algeria vs. Nigeria: sabato 10 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Egitto vs. Costa d'Avorio: sabato 10 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT
Il vincitore di Mali/Senegal affronterà Egitto/Costa d'Avorio, e il vincitore affronterà il vincitore di Camerun/Marocco e Algeria vs. Nigeria. Dopo i quarti di finale, semifinali mercoledì 14 gennaio e la finale sabato 17 gennaio.
Come guardare AFCON 2025 in diretta
Questa competizione calcistica africana può essere seguita in diretta in tutto il mondo. Nei mercati europei, questi sono i canali dove puoi guardare AFCON in diretta:
- Belgio - Tipik, La Une
- Bulgaria - Max Sport
- Croazia - SportKlub
- France - beIN Sports France
- Germania - Sportdigital
- Grecia - Società di Radiodiffusione Ellenica
- Irlanda (Repubblica d'Irlanda) - Channel 4
- Italia - Sportitalia, Solo Calcio
- Paesi Bassi - Ziggo Sport
- Portogallo - Sport TV
- Spagna - Movistar
- Turchia - Exxen
- Regno Unito - Channel 4
Segui AFCON 2025/26?