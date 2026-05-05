Orari delle partite dei play-off di Eurolega questa settimana, ci sarà un quarto turno?

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Il terzo turno dei play-off di Eurolega inizia questa sera, martedì 5 maggio, e potrebbe essere decisivo dato che Real Madrid, Olympiacos e Fenerbahçe sono tutti in vantaggio 2-0, dopo aver vinto le prime due partite con il vantaggio del campo la scorsa settimana. A differenza dei play-off NBA, i play-off Euroleague sono una serie di partite al meglio delle cinque, quindi tutto può concludersi in Gara 3.

Tuttavia, i tifosi locali di Monaco, Kaunas e Botevgrad (una città in Bulgaria dove la squadra israeliana Hapoel Tel Aviv ha stabilito il suo campo temporaneo) cercheranno di fermarlo, o almeno di ritardarlo. Hanno una e potenzialmente due partite in casa per mandare i play-off all'ultima quinta partita, che si giocherebbe la prossima settimana, ma si giocherebbe a Madrid, Atene e Istanbul.

L'eccezione è il Valencia Basket, che nonostante avesse il vantaggio del campo e chiudendo secondo nella stagione regolare, ha perso le prime due partite in casa: una 68-67 e l'altra 107-105. Il Panathinaikos ha due chiare possibilità di assicurarsi la qualificazione ai play-off, e il Valencia dovrebbe fare qualcosa di davvero eroico...

Partite play-off Euroleague (Terzo turno)



Hapoel Tel Aviv vs. Real Madrid: martedì 5 maggio, 18:00 CEST



Monaco vs. Olympiacos: martedì 5 maggio, 19:45 CEST



Zalgiris vs. Fenerbahçe: mercoledì 6 maggio, 19:00 CEST



Panathinaikos vs. Valencia Basket: mercoledì 6 maggio, 20:15 CEST



Se necessario, Gara 4 si giocherà tra il 7 e l'8 maggio, giovedì e venerdì. Se necessario, la finale Gara 5 si sarebbe giocata tra il 12 e il 13 maggio, con tempo sufficiente per riposarsi per le semifinali a quattro il 22 e 24 maggio: semifinali a eliminazione diretta e la finale al Telekom Center Atene.