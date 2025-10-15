news
Ninja Gaiden 4
Orari di avvio: ecco quando puoi iniziare a giocare Ninja Gaiden 4
Il gioco d'azione arriva su PC e console la prossima settimana.
HQ
La prossima settimana sarà una grande settimana per vari giocatori, poiché non solo Ninja Gaiden 4 arriverà, ma arriverà anche PowerWash Simulator 2 e persino The Outer Worlds 2 (per tutti i possessori dell'edizione più costosa che apre la strada a cinque giorni di accesso anticipato). Parlando del precedente gioco di questa raccolta, ora sono stati rivelati gli orari di lancio del gioco, il che significa che sappiamo esattamente quando puoi iniziare a giocare Ninja Gaiden 4.
Per quelli di noi nel Regno Unito e in Europa, l'orario di lancio è il seguente:
- Regno Unito - 21 ottobre all'1:00 BST
- Europa Occidentale e Centrale - 21 ottobre alle 2:00 CEST
- Europa orientale - 21 ottobre alle 3:00 EEST
Come per il resto del mondo, trova l'orario di lancio definitivo per Ninja Gaiden 4 di seguito.