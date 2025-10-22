Orban conferma che i piani per il vertice Trump-Putin sono ancora in corso

HQ

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha appena detto che i preparativi per l'incontro previsto tra Trump e Putin a Budapest sono ancora in corso, nonostante i recenti ritardi.

Il vertice, inizialmente messo in pausa da Donald Trump dopo il rifiuto della Russia di accettare un cessate il fuoco immediato in Ucraina, rimane senza una data confermata.

Orban ha osservato che il suo ministro degli Esteri è a Washington per continuare gli sforzi di coordinamento, segnalando il suo impegno a ospitare quello che chiama un "vertice di pace".

"(Il ministro degli Esteri ungherese Peter) Szijjarto è a Washington. I preparativi per il vertice di pace proseguono. La data è ancora incerta. Quando sarà il momento, lo terremo".

Il leader ungherese, noto per i suoi stretti legami sia con Trump che con Putin, ha affrontato critiche all'interno dell'Unione Europea per il suo continuo allineamento con la Russia.

Cosa ne pensa? Trump e Putin si incontreranno in Ungheria? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!