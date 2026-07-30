Orbitals verrà lanciato con un Friend's Pass globale senza costi aggiuntivi

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È diventato abbastanza comune vedere videogiochi cooperativi lanciati con un Friend's Pass, una funzione in cui solo una persona su una coppia deve possedere una copia del titolo affinché due giocatori possano goderselo. Hazelight ha reso popolare la funzione e da allora abbiamo visto altri che l'hanno adottata, non ultimo lo sviluppatore Shapefarm che ora ha confermato Orbitals debutterà con un Friend's Pass globale.

Questo significa che, finché una persona possiede una copia dell'esclusiva Nintendo Switch 2, un altro amico potrà unirsi al viaggio, indipendentemente dal fatto che stia giocando in un ambiente locale o online.

In effetti, Orbitals supporterà una vasta gamma di supporto cooperativo, in particolare tramite GameShare online e modalità abilitata Friend's Pass online (che funzionano praticamente allo stesso modo), ma anche co-op locale su un sistema Nintendo Switch 2, e GameShare locale che può persino rendere il titolo giocabile su sistemi Nintendo Switch 1.

Va detto che per chi vuole sfruttare il Pass Amico e il GameShare online, entrambi i giocatori avranno bisogno di un abbonamento Nintendo Switch Online, ma il Pass Amico stesso non avrà costi aggiuntivi per i possessori del gioco.

Per quanto riguarda il momento in cui Orbitals uscirà, il debutto è previsto per il 3 settembre, e potete leggere le nostre impressioni recenti sul gioco nell'anteprima dedicata.