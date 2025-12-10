Orlando Magic e New York Knicks in semifinale NBA Cup, tempi per il resto delle partite

HQ

Orlando Magic e i New York Knicks sono i primi semifinalisti per la NBA Cup, dopo aver battuto Miami Heat e Toronto Ratpors mercoledì mattina presto (martedì sera negli Stati Uniti). Orlando Magic ha sconfitto Miami Heat 117-108, con Desmond Bane che ha segnato 37 punti. Poco dopo, i Knicks hanno battuto i Raptors 117-101, con Jalen Brunson che ha segnato 35 punti.

Le altre due partite dei quarti di finale, della West Conference, si giocheranno giovedì mattina presto e, proprio come il resto della NBA Cup (e in futuro, i play-off), saranno disponibili su Amazon Prime Video, in streaming per molti mercati nel mondo anche fuori dal Nord America:

Quarti di finale della West Conference



Phoenix Suns (4) vs. Oklahoma City Thunder (1): 13:00 CET, 0:00 GMT, giovedì 11 dicembre



San Antonio Spurs (3) vs. Los Angeles Lakers (2): 4:00 CET, 3:00 GMT, giovedì 11 dicembre



La NBA Cup è integrata nel resto della stagione regolare, con molte più partite nel fine settimana. Tra queste, la semifinale della NBA Cup:



Orlando Magic vs. New York Knicks: 23:30 CET, 22:30 GMT sabato 13 dicembre



Suns/Thunder vs. Spurs/Lakers: 15:00 CET, 2:00 GMT di domenica 14 dicembre



Finale: 14:30 CET, 13:30 GMT di mercoledì 17 dicembre



Seguirai il resto della NBA Cup?