Oscar Piastri nega i favoritismi nei confronti del compagno di squadra Lando Norris in Formula 1

I piloti della McLaren Oscar Piastri e Lando Norris hanno commentato l'incidente nel Gran Premio di Singapore, con Piastri che ha negato che la squadra stia favorendo Norris per il campionato piloti e Norris che ha accettato una punizione dalla squadra nonostante abbia beneficiato della collisione che ha causato.

La collisione tra i due compagni di squadra a Singapore ha aiutato ancora una volta Max Verstappen a superare la McLaren sul podio. Il team ha dato la colpa a Norris, che il pilota britannico ritiene "giusto", senza spiegare quali ripercussioni negative abbia avuto su di lui.

"A volte le ripercussioni non sono positive, ma allo stesso tempo è chiaro che l'interesse per Andrea (Stella, team principal) sta preservando il lavoro di squadra positivo che abbiamo", ha detto Norris.

Attualmente, Piastri guida la classifica con 336 punti, ma Norris è indietro di 22 punti. Nonostante abbia dato la colpa a Norris, alcune persone hanno ipotizzato che la McLaren abbia favorito Norris durante la gara, quando la squadra gli ha permesso di mantenere la terza posizione quando ha superato Piastri, che è ciò che ha causato il contatto.

Piastri, che però è arrivato quarto grazie a Norris e si è visto ridurre il vantaggio di tre punti, pensa che non ci siano favoritismi o pregiudizi: "Abbiamo analizzato l'incidente. C'è stata una responsabilità attribuita a Lando, in ultima analisi, in quella collisione. Ma sono molto contento che non ci siano favoritismi o pregiudizi".