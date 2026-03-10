Ottavi di finale di UEFA Champions League: orari e come guardare le partite di questa settimana

HQ

La Champions League torna questa settimana, con la parte più interessante della competizione per molti: i turni a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale fino alla finale di maggio. Anche se non sapremo chi si qualifica fino alla prossima settimana, la partita di 180 minuti inizia oggi martedì, con le partite casalinghe di Atlético de Madrid, Galatasaray, Newcastle e Atalanta. Mercoledì sarà il momento per Bayer Leverkusen, PSG, Real Madrid e il miglior giocatore dei turni precedenti, Bodo/Glimt, di cercare di costruire un buon vantaggio in casa prima della gara di ritorno in trasferta la prossima settimana.

Ecco le partite di Champions League che non puoi perderti questa settimana, con i soliti orari di inizio della partita. Attenzione che Liverpool e Arsenal giocano le loro partite nel turno pomeridiano oggi e domani.

Ottavi di finale di Champions League

Martedì 10 marzo:



Galatasaray vs. Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT



Newcastle vs. Barcellona: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atleti vs. Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atalanta vs. Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT



Mercoledì 11 marzo:



Bayer Leverkusen vs. Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT



PSG vs. Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bodo/Glimt vs. Sporting: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid vs. Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT



Ritorno: martedì 17 marzo:



Sporting vs. Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea vs. PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City vs. Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Arsenal vs. Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Ritorno: mercoledì 18 marzo:



Barcellona vs. Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT



Tottenham vs. Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool vs. Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bayern vs. Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT



Come guardare le ottavi di finale di Champions League:

Ecco un elenco dei canali TV in Europa dove puoi guardare in diretta le partite di UEFA Champions League, dagli ottavi di finale di questa settimana fino alla finale di maggio.



Belgio: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet



Croazia: HRT, Arena Sport



Cechia: TV Nova



Danimarca: Viaplay



Finlandia: MTV Oy



Francia: Canal+



Germania: DAZN, Amazon Prime, ZDF



Grecia: Cosmote TV, AlterEgo



Ungheria: RTL, Sport 1



Islanda: Syn, Viaplay



Italia: Sky, Amazon Prime



Paesi Bassi: Ziggo Sport



Norvegia: TV2 Norvegia



Polonia: Canal+



Portogallo: Sport TV, DAZN



Repubblica d'Irlanda: RTE, Premier Sports, Virgin Media



Spagna: Movistar+



Svezia: Viaplay



Turchia: TRT



Regno Unito: TNT Sports, Amazon Prime, BBC



E un rapido promemoria delle date in arrivo:



Quarti di finale: 7-8 aprile / 14/15 aprile



Semifinali: 28/29 aprile / 5/6 maggio



Finale: 30 maggio, Puskás Aréna, Budapest

