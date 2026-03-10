Ottavi di finale di UEFA Champions League: orari e come guardare le partite di questa settimana
Le partite di questa settimana includono Atleti contro Tottenham, Newcastle contro Barcellona, PSG contro Chelsea e Real Madrid contro Manchester City.
La Champions League torna questa settimana, con la parte più interessante della competizione per molti: i turni a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale fino alla finale di maggio. Anche se non sapremo chi si qualifica fino alla prossima settimana, la partita di 180 minuti inizia oggi martedì, con le partite casalinghe di Atlético de Madrid, Galatasaray, Newcastle e Atalanta. Mercoledì sarà il momento per Bayer Leverkusen, PSG, Real Madrid e il miglior giocatore dei turni precedenti, Bodo/Glimt, di cercare di costruire un buon vantaggio in casa prima della gara di ritorno in trasferta la prossima settimana.
Ecco le partite di Champions League che non puoi perderti questa settimana, con i soliti orari di inizio della partita. Attenzione che Liverpool e Arsenal giocano le loro partite nel turno pomeridiano oggi e domani.
Ottavi di finale di Champions League
Martedì 10 marzo:
- Galatasaray vs. Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Newcastle vs. Barcellona: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atleti vs. Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atalanta vs. Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì 11 marzo:
- Bayer Leverkusen vs. Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- PSG vs. Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodo/Glimt vs. Sporting: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid vs. Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
Ritorno: martedì 17 marzo:
- Sporting vs. Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea vs. PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City vs. Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Arsenal vs. Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
Ritorno: mercoledì 18 marzo:
- Barcellona vs. Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Tottenham vs. Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool vs. Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bayern vs. Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
Come guardare le ottavi di finale di Champions League:
Ecco un elenco dei canali TV in Europa dove puoi guardare in diretta le partite di UEFA Champions League, dagli ottavi di finale di questa settimana fino alla finale di maggio.
- Belgio: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet
- Croazia: HRT, Arena Sport
- Cechia: TV Nova
- Danimarca: Viaplay
- Finlandia: MTV Oy
- Francia: Canal+
- Germania: DAZN, Amazon Prime, ZDF
- Grecia: Cosmote TV, AlterEgo
- Ungheria: RTL, Sport 1
- Islanda: Syn, Viaplay
- Italia: Sky, Amazon Prime
- Paesi Bassi: Ziggo Sport
- Norvegia: TV2 Norvegia
- Polonia: Canal+
- Portogallo: Sport TV, DAZN
- Repubblica d'Irlanda: RTE, Premier Sports, Virgin Media
- Spagna: Movistar+
- Svezia: Viaplay
- Turchia: TRT
- Regno Unito: TNT Sports, Amazon Prime, BBC
E un rapido promemoria delle date in arrivo:
- Quarti di finale: 7-8 aprile / 14/15 aprile
- Semifinali: 28/29 aprile / 5/6 maggio
- Finale: 30 maggio, Puskás Aréna, Budapest