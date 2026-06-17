Outward 2 subisce un ritardo dell'ultimo minuto, non lancerà più a luglio come previsto e debutterà invece nel 2027

Mentre il periodo autunnale continua a diventare sempre più intenso con i lanci dei giochi più importanti, luglio sta diventando in realtà più leggero. Lo diciamo perché lo sviluppatore Nine Dots ha deciso di posticipare il gioco survival Outward 2, spostando il progetto dal 7 luglio e puntando invece a un debutto in Early Access nel 2027.

Potresti pensare che questo sia un ritardo piuttosto significativo per un gioco così vicino all'uscita, ma il motivo sembra essere che Nine Dots non vuole offrire "un prodotto che potrebbe non soddisfare le tue aspettative."

Questo è stato confermato in un post in ritardo in cui lo studio spiega che i recenti feedback hanno portato al cambiamento dicendo che "l'ultima cosa che vogliamo è deludere i fan di Outward e ci sono stati molti commenti che desiderano che il gioco passi più tempo in sviluppo prima del lancio. Lo scopo di un Beta è ascoltare i feedback, e così faremo."

Il CEO e direttore creativo di Nine Dots, Guillaume Boucher-Vidal, si è scusato personalmente per il cambio della data di lancio e ha dichiarato che "il meglio che possiamo fare è dare un'occhiata dura e onesta al gioco, e al nostro team, e chiedersi: tra qualche settimana, sarà abbastanza per chiedere soldi? Il nostro obiettivo è avere un salto così netto tra questa Beta e il lancio dell'Early Access che ci guadagni la fiducia dei nostri giocatori. Eri presente per il primo Outward ed è per questo che abbiamo avuto successo. Vogliamo che tu sia felice di essere di nuovo lì per Outward 2."

Per quanto riguarda il nuovo orario esatto di lancio, sarà comunicato in un secondo momento, ma lo sviluppatore ha firmato con: "Mi scuso se non siamo riusciti a darvi il gioco che meritavate in tempo. Immagino che questo sia l'equivalente dello scenario di sconfitta nello sviluppo del gioco: una battuta d'arresto e torniamo meglio preparati."

Non vedevi l'ora di vedere Outward 2 ?