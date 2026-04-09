Over the Hill supera 1 milione di wishlist, playtest chiuso in arrivo per celebrare questo traguardo

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Il Triple-i Initiative Showcase non ha deluso, soprattutto se sei un fan di tutto ciò che riguarda i giochi indie e AA. A questo punto, durante l'evento, gli sviluppatori Funselektor e Strekla Games sono apparsi per condividere un aggiornamento sul prossimo titolo di esplorazione fuoristrada, Over the Hill.

Per prima cosa, ci viene detto che l'interesse per il gioco è così alto che ha già superato un milione di wishlist su Steam, nonostante non ci sia ancora una data di uscita precisa. Per celebrare questo traguardo, il gioco sarà giocabile in modo più conciso entro la fine del mese, con un playtest chiuso che si terrà dal 24 al 26 aprile, con i giocatori interessati che potranno registrarsi per partecipare al test al momento attuale.

Oltre a questo, ci è stata introdotta una nuova regione presente nel gioco. L'Algeria sarà una zona giocabile, con questa zona che offre paesaggi ispirati al paese reale, con opzioni per esplorare altopiani, antiche rovine e valli sabbiose, tutto per trovare nuovi percorsi, punti di interesse e persino meteoriti caduti.

Quello che ancora non sappiamo è quando Over the Hill verrà lanciato. Ci viene solo detto che la finestra del 2026 è ancora in programma e che, quando l'arrivo avverrà in arrivo, il gioco arriverà su PC, con versioni per PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 a seguire.

Dai un'occhiata ad alcuni nuovi screenshot dell'Algeria qui sotto.