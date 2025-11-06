Overcooked 2 è ora disponibile su Nintendo Switch 2

HQ

Mentre l'estate è stata un periodo piuttosto impegnativo per essere un proprietario di Nintendo Switch 2 a causa della mancanza di giochi disponibili, l'autunno è stato un periodo molto, molto più gentile. Tonnellate di giochi sono arrivati sul sistema successore e questo si espanderà ulteriormente con l'avanzare dell'anno.

A tal fine, ora lo sviluppatore Ghost Town Games e l'editore Team17 hanno annunciato che Overcooked 2 è disponibile su Switch 2 dispositivi. Sì, il gioco è appena stato lanciato, il che significa che puoi andare su eShop per accaparrarti una copia del party game che ha posto fine a così tante amicizie e relazioni nel corso degli anni.

Per quanto riguarda ciò che offre questa versione del gioco, ci è stato detto che ha la parità grafica con il PC, offre un gameplay 4K/60 FPS quando è agganciato, supporto per Camera Play attraverso GameChat in modo da poter dire quali dei tuoi amici sono quali in un livello, Game Share supporto per rendere più facile per amici e familiari partecipare all'azione in locale o online, E infine sta arrivando anche un nuovo carattere, che è il Pristine Platinum Platypus.

Se possiedi già Overcooked 2 su Switch 1, la buona notizia è che i tuoi file di salvataggio e DLC verranno trasferiti anche alla versione Switch 2, ma dovrai pagare un pacchetto di aggiornamento per passare alla nuova edizione, che costa £ 7,99 / € 9,99.

Guarda il trailer di lancio di Overcooked 2 su Switch 2 qui sotto.