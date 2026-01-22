Owlcat Games dedica i numeri Dark Heresy Alpha alla persona che continua a chiedere se può uscire con un Space Marine

HQ

La Warhammer 40,000: Dark Heresy Closed Alpha è passata e sparita, e lo sviluppatore Owlcat Games ha completato alcuni numeri di chi ha giocato a un teaser del prossimo CRPG. È stato piuttosto difficile da capire, quindi non aspettatevi risultati da tantissimi giocatori, ma ci sono comunque dettagli interessanti da esaminare.

Ad esempio, sembra che molti di voi aspiranti Accoliti tengano molto anche alle scarpe, dato che il pezzo di equipaggiamento preferito tra i 10.000+ giocatori Alpha era gli Stivali del Mitragliere. La riduzione del danno da fuoco in arrivo non sembra nemmeno la metà importante del potenziamento allo stile.

Inoltre, Owlcat ha riconosciuto l'unica persona che, in ogni sondaggio aperto sul gioco finora, ha chiesto di uscire con un Space Marine. Considerando che gli unici Space Marine confermati al momento della stesura sono i Night Lords, che si squamano la pelle e amano la tortura, siamo un po' spaventati dalla persona che vorrebbe uscire con uno di loro, ma sembra che Owlcat non abbia usato quel romanticismo nel gioco.