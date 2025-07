Pac-Man World 2 ritorna in versione Re-Pac aggiornata, migliorata e potenziata

Durante il Nintendo Partner Direct, uno dei tanti annunci ha confermato che dopo Pac-Man World che ritorna in una versione aggiornata di Re-Pac, lo stesso accadrà ora con Pac-Man World 2.

Sì, Pac-Man World 2 Re-Pac è stato annunciato, con questa " avventura platform 3D modernizzata, migliorata e migliorata". Esplorerà come l'iconica mascotte dei giochi arcade si comporta con un gruppo di fastidiosi fantasmi che si sono intrufolati nel Pac-Village e rubato il Golden Fruit, liberando allo stesso tempo il re fantasma noto come Spooky. Questo porta Pac-Man a viaggiare per le terre per recuperare ciò che è stato rubato, fermandosi Spooky allo stesso tempo.

Per quanto riguarda l'arrivo di Pac-Man World 2 Re-Pac, il gioco dovrebbe arrivare su console Switch e Switch 2, almeno, il 26 settembre. I preordini si apriranno più tardi oggi e puoi vedere il trailer di annuncio qui sotto per vedere se vuoi spendere un po' di soldi per il gioco un paio di mesi prima del suo arrivo.