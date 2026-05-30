Paddington 4 coinvolge gli sceneggiatori del vicepresidente e il regista Paddington in Peru

Finalmente c'è una buona notizia da condividere riguardo alla produzione di Paddington 4, dato che il film live-action, che continuerà a raccontare la vita dell'adorabile orso bruno amante della marmellata, ha trovato sceneggiatori e regista.

In un rapporto di Variety, si dice che Douglas Wilson tornerà nella serie per dirigere Paddington 4, dopo aver diretto Paddington in Peru, l'ultimo capitolo della serie. Ma a questo si aggiunge la notizia che il creatore di Veep, Armando Iannucci, scriverà la sceneggiatura insieme a Simon Blackwell, che ha contribuito a co-scrivere Veep e ha anche creato l'altra dramedy politica, The Thick of It.

C'è poco altro da raccontare sul film, ma quello che sappiamo è che il film è in arrivo da StudioCanal. Non è stata indicata alcuna data per l'inizio delle riprese e allo stesso modo non è stata menzionata alcuna data di prima, il che significa che potremmo dover aspettare un paio d'anni prima che l'orso più amato del Regno Unito torni sulle sale cinematografiche.