Paddington 4 coinvolge gli sceneggiatori del vicepresidente e il regista Paddington in Peru
Il film avrà un regista di ritorno ma porterà nuovi sceneggiatori.
Finalmente c'è una buona notizia da condividere riguardo alla produzione di Paddington 4, dato che il film live-action, che continuerà a raccontare la vita dell'adorabile orso bruno amante della marmellata, ha trovato sceneggiatori e regista.
In un rapporto di Variety, si dice che Douglas Wilson tornerà nella serie per dirigere Paddington 4, dopo aver diretto Paddington in Peru, l'ultimo capitolo della serie. Ma a questo si aggiunge la notizia che il creatore di Veep, Armando Iannucci, scriverà la sceneggiatura insieme a Simon Blackwell, che ha contribuito a co-scrivere Veep e ha anche creato l'altra dramedy politica, The Thick of It.
C'è poco altro da raccontare sul film, ma quello che sappiamo è che il film è in arrivo da StudioCanal. Non è stata indicata alcuna data per l'inizio delle riprese e allo stesso modo non è stata menzionata alcuna data di prima, il che significa che potremmo dover aspettare un paio d'anni prima che l'orso più amato del Regno Unito torni sulle sale cinematografiche.