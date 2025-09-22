HQ

Una tempesta è scoppiata nel mondo del calcio dopo che un presunto elenco dei primi dieci contendenti per il Pallone d'Oro 2025 è trapelato poche ore prima del gala ufficiale a Parigi, alimentando polemiche e attesa sui social media.

Secondo il documento, il giovane attaccante spagnolo Lamine Yamal dell'FC Barcelona guida la classifica, seguito da vicino dal vincitore della Champions League francese Ousmane Dembélé, con l'attaccante argentino Lautaro Martínez presumibilmente al decimo posto.

La cerimonia annuale è fissata per lunedì al Théâtre du Châtelet di Parigi. La fuga di notizie, diffusa da testate tra cui Bolavip, Antena 2 e il giornalista Pablo Giralt, ha messo in ombra l'evento, scatenando un acceso dibattito tra i fan e gli analisti sulla legittimità delle classifiche.

I punti trapelati suggeriscono che il giovane attaccante spagnolo dell'FC Barcelona Lamine Yamal ne ha accumulati 805, superando gli 800 del vincitore della Champions League francese Ousmane Dembélé, mentre il centrocampista portoghese Vitinha del PSG secondo quanto riferito occupa il terzo posto con 643 punti.

L'elenco evidenzia anche i talenti emergenti, con Raphinha del Barcellona al quarto posto, seguito da Mohamed Salah del Liverpool, Nuno Mendes del PSG, Pedri del Barcellona, Désiré Doué del Real Madrid, Kylian Mbappé del Real Madrid, e l'Inter Martínez del Milan.

Tuttavia, Vincent García, capo di France Football, ha dichiarato: "Sono l'unica persona che conosce il vincitore. I criteri includono le prestazioni individuali, i contributi decisivi, i titoli vinti, il fair play e la condotta dentro e fuori dal campo".

Abbiamo anche ricevuto la notizia che il leggendario Ronaldinho consegnerà il premio, mentre il giovane attaccante spagnolo Lamine Yamal, 18 anni, dovrebbe partecipare con un entourage di 20 persone, sottolineando l'importanza del gala per la giovane stella.

Il processo di selezione coinvolge 30 candidati scelti dalla redazione di France Football, i giornalisti di L'Équipe e almeno un giudice internazionale FIFA. I voti di 100 giornalisti di tutto il mondo decreteranno il vincitore, utilizzando un sistema di punti da 15 per il primo posto a 1 per il decimo.

La fuga di notizie, apparsa poche ore prima della cerimonia, ha intensificato le speculazioni sul fatto che la stagione di svolta di Yamal possa renderlo il più giovane destinatario del Pallone d'Oro della storia. Naturalmente, non sapremo se questo è reale o meno fino a poche ore da oggi.

