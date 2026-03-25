Papa Leone avverte che la guerra con l'Iran sta "peggiorando sempre di più"

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Papa Leone XIV ha avvertito che il conflitto che coinvolge l'Iran sta degenerando, affermando che violenza e ostilità si stanno intensificando man mano che la guerra entra in una fase più pericolosa.

Parlando vicino a Castel Gandolfo, il papa ha detto che "l'odio sta aumentando" e ha esortato i leader mondiali a perseguire il dialogo invece di ulteriori azioni militari. Ha rinnovato il suo appello a un cessate il fuoco immediato, sottolineando che la pace deve arrivare "non con armi", ma attraverso la negoziazione.

Le sue dichiarazioni arrivano mentre gli Stati Uniti stanno valutando l'invio di ulteriori truppe nella regione, segnalando una possibile escalation nonostante le discussioni sulla diplomazia.

Leo ha inoltre evidenziato il bilancio umanitario, indicando oltre un milione di sfollati e un aumento delle perdite. Negli ultimi giorni ha intensificato i suoi appelli, descrivendo in precedenza la guerra come uno "scandalo per tutta la famiglia umana."