Papa Leone avverte di un "mondo in fiamme" durante la Messa del Mercoledà delle Ceneri: "È così facile sentirsi impotenti"

HQ

Papa Leone XIV aprì la stagione quaresimale lamentandosi di un "mondo in fiamme" durante una Messa del Mercoledì delle Ceneri nella Basilica di Santa Sabina a Roma. Spargendo ceneri sulle teste dei partecipanti, ha detto che simboleggiano "il peso di un mondo in fiamme" e "le ceneri del diritto internazionale, della giustizia e di interi ecosistemi."

Il primo papa statunitense ha esortato i fedeli ad affrontare le crisi globali, sottolineando che è "così facile sentirsi impotenti" in mezzo a conflitti diffusi e devastazioni ambientali. Le sue osservazioni, pur non nominando guerre specifiche, riflettevano la sua continua enfasi sulla pace e sulla protezione del pianeta nel suo primo anno come leader della Chiesa di 1,4 miliardi di membri.

"Mentre iniziamo il nostro cammino attraverso #Lent, chiediamo al Signore di concederci il dono della vera conversione del cuore, affinché possiamo rispondere meglio al Suo amore per noi e condividere quell'amore con chi ci sta intorno," scrisse in seguito Papa Leone sulla piattaforma social X.