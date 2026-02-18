Papa Leone avverte di un "mondo in fiamme" durante la Messa del Mercoledà delle Ceneri: "È così facile sentirsi impotenti"
Il pontefice invita a riflettere sulle guerre e sulla distruzione ambientale all'inizio della Quaresima.
Papa Leone XIV aprì la stagione quaresimale lamentandosi di un "mondo in fiamme" durante una Messa del Mercoledì delle Ceneri nella Basilica di Santa Sabina a Roma. Spargendo ceneri sulle teste dei partecipanti, ha detto che simboleggiano "il peso di un mondo in fiamme" e "le ceneri del diritto internazionale, della giustizia e di interi ecosistemi."
Il primo papa statunitense ha esortato i fedeli ad affrontare le crisi globali, sottolineando che è "così facile sentirsi impotenti" in mezzo a conflitti diffusi e devastazioni ambientali. Le sue osservazioni, pur non nominando guerre specifiche, riflettevano la sua continua enfasi sulla pace e sulla protezione del pianeta nel suo primo anno come leader della Chiesa di 1,4 miliardi di membri.
"Mentre iniziamo il nostro cammino attraverso #Lent, chiediamo al Signore di concederci il dono della vera conversione del cuore, affinché possiamo rispondere meglio al Suo amore per noi e condividere quell'amore con chi ci sta intorno," scrisse in seguito Papa Leone sulla piattaforma social X.