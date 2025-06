Papa Leone denuncia le violenze in Medio Oriente come "diaboliche" Il pontefice mette in guardia da una "intensità diabolica" nei conflitti regionali in corso e sollecita un rinnovato rispetto del diritto internazionale.

HQ Le ultime notizie sul Medio Oriente . Giovedì, nei commenti ai vescovi cattolici e alle agenzie umanitarie che operano nella regione, Papa Leone ha espresso profonda preoccupazione per la portata e la brutalità degli attuali conflitti in Medio Oriente, definendoli "diabolici" nella loro intensità.



Ecco cosa disse Papa Leone:



Papa Leone ha detto che i paesi della regione sono "devastati da guerre, saccheggiati da interessi particolari e coperti da una nuvola di odio che rende l'aria irrespirabile e tossica".



"Oggi sembra che infurino violenti conflitti... con un'intensità diabolica precedentemente sconosciuta", ha detto, aggiungendo che la situazione umanitaria a Gaza è "tragica e disumana".



"È davvero angosciante vedere il principio del 'più forte fa bene' prevalere in così tante situazioni oggi, tutto per legittimare il perseguimento dell'interesse personale".



"È preoccupante vedere che la forza del diritto internazionale e del diritto umanitario sembra non essere più vincolante, sostituita dal presunto diritto di costringere gli altri".

Papa Leone // Shutterstock