Notizie dal mondo

Papa Leone esorta al coraggio di porre fine alla guerra in Ucraina nella Messa della vigilia di Natale (la sua prima come pontefice)

Papa Leone ha invitato Ucraina e Russia a trovare il "coraggio" per avviare colloqui diretti per porre fine alla guerra durante il suo primo discorso di Natale come pontefice, pronunciato a folle in Piazza San Pietro.

Nel suo tradizionale messaggio Urbi et Orbi, il Papa ha fatto appello alla fine dei conflitti mondiali, esortando la comunità internazionale a sostenere il dialogo. "Che cessi il clamore delle armi, e che le parti coinvolte trovino il coraggio di impegnarsi in un dialogo sincero, diretto e rispettoso," ha detto.

Papa Leone ha inoltre evidenziato le crisi umanitarie globali, comprese le difficoltà invernali in corso a Gaza. Ha paragonato la storia del presepe alla sofferenza attuale, osservando che i palestinesi vivono in tende esposte a pioggia, vento e freddo dopo due anni di bombardamenti israeliani.

Il Papa ha inoltre fatto riferimento ai recenti conflitti nel Sud-est asiatico, invitando Thailandia e Cambogia a ristabilire la pace e la riconciliazione dopo i mortali scontri di confine. "Fragile è la carne delle popolazioni indifese, messe a prova da tante guerre," disse Papa Leone, esortando tutte le nazioni a lavorare per la compassione e la pace duratura.

