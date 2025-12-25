Papa Leone esorta al coraggio di porre fine alla guerra in Ucraina nella Messa della vigilia di Natale (la sua prima come pontefice)

HQ

Papa Leone ha invitato Ucraina e Russia a trovare il "coraggio" per avviare colloqui diretti per porre fine alla guerra durante il suo primo discorso di Natale come pontefice, pronunciato a folle in Piazza San Pietro.

Nel suo tradizionale messaggio Urbi et Orbi, il Papa ha fatto appello alla fine dei conflitti mondiali, esortando la comunità internazionale a sostenere il dialogo. "Che cessi il clamore delle armi, e che le parti coinvolte trovino il coraggio di impegnarsi in un dialogo sincero, diretto e rispettoso," ha detto.

Papa Leone ha inoltre evidenziato le crisi umanitarie globali, comprese le difficoltà invernali in corso a Gaza. Ha paragonato la storia del presepe alla sofferenza attuale, osservando che i palestinesi vivono in tende esposte a pioggia, vento e freddo dopo due anni di bombardamenti israeliani.

Il Papa ha inoltre fatto riferimento ai recenti conflitti nel Sud-est asiatico, invitando Thailandia e Cambogia a ristabilire la pace e la riconciliazione dopo i mortali scontri di confine. "Fragile è la carne delle popolazioni indifese, messe a prova da tante guerre," disse Papa Leone, esortando tutte le nazioni a lavorare per la compassione e la pace duratura.