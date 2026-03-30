Papa Leone rimprovera i leader con "mani piene di sangue"

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Papa Leone ha consegnato domenica un messaggio insolitamente pungente, affermando che Dio ignora le preghiere dei leader che fanno guerra e hanno "le mani piene di sangue." I suoi commenti sono arrivati mentre migliaia di soldati statunitensi arrivavano in Medio Oriente, pochi giorni dopo che il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth aveva pregato per una "violenza travolgente" contro i nemici degli Stati Uniti.

Durante la messa della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro, il papa ha descritto il conflitto Iran-Israele-Stati Uniti come "atroce", sottolineando che Gesù rifiuta la guerra e non può essere usato per giustificare la violenza. Citò le Scritture: "'Anche se tu preghi molto, io non ascolterò: le tue mani sono piene di sangue.' "

Papa Leone // Shutterstock

Il sermone di Hegseth durante un servizio di culto al Pentagono, che chiedeva azioni decisive contro gli avversari, attirò particolare attenzione a causa della sua appartenenza al nazionalismo cristiano. Nel frattempo, Papa Leone ha ripetuto le richieste di un cessate il fuoco e del divieto di attacchi aerei in Libano, Israele e negli stati del Golfo, avvertendo che i cristiani della regione potrebbero non essere in grado di celebrare la Pasqua in sicurezza.

Le dichiarazioni sono coincise con le tensioni a Gerusalemme, dove la polizia israeliana ha temporaneamente bloccato l'ingresso del cardinale Pierbattista Pizzaballa nella Chiesa del Santo Sepolcro. Le autorità israeliane hanno successivamente concesso pieno accesso, mentre i leader di Stati Uniti, Francia e Italia hanno criticato la restrizione iniziale.