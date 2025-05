Papa Leone XIV lancia un appello per la pace tra Russia e Ucraina, Israele e Palestina, India e Pakistan

HQ

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Domenica, Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello per la pace globale durante il suo primo messaggio domenicale, esortando a porre fine alle guerre in Ucraina e Gaza e lodando un recente cessate il fuoco tra India e Pakistan.

Parlando in Piazza San Pietro, ha incoraggiato i negoziati per accordi duraturi e ha sottolineato le sofferenze causate dai conflitti in corso. Il suo messaggio ha fatto eco alle preoccupazioni di lunga data del Vaticano su una guerra globale frammentata e sull'urgente necessità del dialogo.