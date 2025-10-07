Paper Mario: Il Portale Millenario entra a far parte di Nintendo Music

HQ

Un'altra delle tante avventure del corpulento idraulico è stata aggiunta all'app Nintendo Music, e questa volta è The Thousand-Year Door. Il gioco, come forse ricorderete, è stato rilasciato sia per GameCube che successivamente rifatto per Switch e, per fortuna, Nintendo ha avuto il buon gusto di includere entrambe le versioni.

I fan più attenti hanno notato che la versione Switch contiene molte più tracce, 275 in totale rispetto alle 111 della versione GameCube.

In breve, si tratta di un sacco di musica, e se mai ti viene voglia di ascoltare l'intera playlist, ti ci vorranno quasi 14 ore per finirla. Segna anche la prima colonna sonora di uno qualsiasi dei titoli di Mario RPG ad essere resa disponibile nell'app. Nintendo si sta prendendo il suo tempo, ma sta sicuramente andando nella giusta direzione.

Quali sono i tuoi brani preferiti di The Thousand-Year Door?