Paradox mette fine a tutto il lavoro a distanza, metà della forza lavoro è alla ricerca di nuovi lavori

HQ

Molti luoghi di lavoro sono ancora in funzione con la possibilità di lavorare a distanza dopo la pandemia di COVID-19, in quanto in molti casi si è dimostrato più efficiente del lavoro d'ufficio e significa anche una maggiore flessibilità per i dipendenti. Tuttavia, la società di giochi svedese Paradox Interactive non è più uno di questi datori di lavoro, poiché ora sta ponendo fine a tutto il lavoro a distanza.

Tutti devono andare in ufficio ogni giorno, compreso il CEO Fredrik Wester, che ora sta tornando dalla Spagna per conformarsi alle sue nuove regole, ma secondo SVD, gli sviluppatori non sono contenti, con molti che ora annunciano che stanno cercando nuovi lavori nel settore dei giochi.

Dopo la traduzione: "Circa la metà di tutti i dipendenti di Paradox afferma in un sondaggio di essere desiderosa di lasciare l'azienda".

Ahi! Cosa ne pensi del lavoro a distanza?