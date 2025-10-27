Sport
Masters di Parigi 2025: orari di tutte le partite di martedì 28 ottobre, compreso il debutto di Carlos Alcaraz
Queste sono tutte le partite di tennis a Parigi martedì, compreso il ritorno di Carlos Alcaraz dopo Tokyo.
HQ
Il Masters di Parigi 2025 continua martedì con il round 2 (round of 32), che è anche il momento in cui debuttano le teste di serie. Tra questi c'è il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, alla sua prima partita ufficiale ATP dopo la vittoria al Tokyo Open di un mese fa.
Tieni presente che i tempi possono variare a seconda della durata delle partite precedenti ed è probabile che alcune vengano ritardate oltre il tempo previsto.
Tutte le partite del Masters di Parigi di martedì 28 ottobre:
Ottavi di finale
- Tallon Griekspoor contro Gabriel Diallo: 11:00 CET, 10:00 GMT
- Valentin Vacherot contro Jiri Lehecka: 11:00 CET, 10:00 GMT
- Tomás Martín Etcheverry contro Camilo Ugo Carabelli: 11:00 CET, 10:00 GMT
- Felix Auger Aliassime vs. Francisco Comesaña: 11:00 CET, 10:00 GMT
- Denis Shapovalov contro Joao Fonseca: 12:10 CET, 11:10 GMT
- Corentin Moutet contro Reilly Opelka: 12:10 CET, 11:10 GMT
- Alejandro Davidovih Fokina contro Valentin Royer: 13:20 CET, 12:20 GMT
- Jaume Munar contro Daniil Medvedev: 13:20 CET, 12:20 GMT
Ottavi di finale
- Ben Shelton vs. Flavio Cobolli: 15:30 CET, 14:30 GMT
- Allievo Tien contro Andrey Rublev: 16:40 CET, 15:40 GMT
- Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Taylor Fritz contro Aleksandar Vukic: 20:10 CET, 19:10 GMT
Il resto delle partite del turno di 32 è previsto per mercoledì, tra cui Jannik Sinner contro Zizou Bergs, Lorenzo Musetti contro Lorenzo Sonego e Daniel Altmaier contro Caper Ruud. Chi pensi vincerà il Masters di Parigi 2025?