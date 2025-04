Parliamo di Clair Obscur e Oblivion Remastered nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

HQ

Se stai cercando qualcosa che ti faciliti nel fine settimana, non cercare oltre. Abbiamo appena pubblicato un nuovo episodio del podcast The Gamereactor Show, con questo episodio dedicato all'ennesimo contendente Game of the Year per il 2025; Sandfall Interactive è incredibile Clair Obscur: Expedition 33.

Sì, discutiamo del motivo per cui questo gioco è straordinario e del perché i fan dovrebbero affollare le console PC, PS5 e Xbox Series per provarlo di persona, il tutto oltre a parlare anche di uno degli sviluppi di notizie più attesi della settimana; l'ombreggiatura di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. I giochi di ruolo sono il tema della settimana, motivo per cui è in qualche modo appropriato che abbiamo anche chiacchierato di Ghost of Yotei e perché il marketing di Sony PlayStation e la configurazione che genera hype per il gioco sembrano folli nella migliore delle ipotesi.

Dai un'occhiata all'ultimo episodio di The Gamereactor Show qui sotto o sul tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.