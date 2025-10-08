Parliamo di Game Pass e del futuro di Xbox nell'ultimo The Gamereactor Show

HQ

Per molti anni, Game Pass è stato considerato il miglior affare nel settore dei giochi, semplicemente perché per un basso costo mensile, avresti accesso al multiplayer online su console Xbox, un'enorme libreria di titoli a cui puoi giocare come e quando lo ritieni opportuno, inclusi i lanci del primo giorno Xbox Game Studios e anche una serie di vantaggi extra aggiuntivi. Game Pass era quasi un buon affare, ma come per tutte le cose buone, finiscono.

La scorsa settimana, Microsoft ha annunciato massicci aumenti di prezzo per Game Pass, che sostanzialmente ha raddoppiato il costo del pacchetto che la maggior parte delle persone associa come Game Pass. Certo, ci sono invece altri livelli da accaparrarsi, ma il rapporto qualità-prezzo non è neanche lontanamente buono come una volta, e francamente gli abbonati devono dare un'occhiata a molti giochi tramite il servizio per poter ottenere valore dall'enorme salto di costo.

Con questo cambiamento estremo in mente, abbiamo dedicato gran parte dell'ultimo episodio di The Gamereactor Show alle modifiche Game Pass e al modo in cui queste influenzeranno Xbox nel breve e nel lungo periodo, e come probabilmente significano la direzione finale che Xbox sta prendendo come azienda.

Guarda l'episodio qui sotto, in cui ricordiamo anche i ricordi di gioco belli e brutti e mettiamo alla prova le nostre conoscenze con un quiz stravagante. Inoltre, non dimenticare di ascoltare sul tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.