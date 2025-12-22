Partite della Premier League il giorno di Santo Stefano 2025 e programmate per il prossimo weekend

HQ

Guardare il calcio il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) è una tradizione che dura da oltre un secolo nel Regno Unito, anche se quest'anno ci sarà solo una partita di Premier League quel giorno: Manchester United vs. Newcastle.

La congestione degli incontri, inclusi campionati nazionali ed europei, così come i requisiti di trasmissione per le partite di Premier League nei fine settimana (con il giorno di Santo Stefano che è venerdì questa settimana), significa che il calendario della Premier League sarà come al solito, con il resto delle partite distribuito sabato e domenica.

E a differenza di altre competizioni calcistiche, non c'è una pausa invernale sulle tute inglesi, il che significa che la 19ª giornata si giocherà tra il 30 dicembre e il 1° gennaio.

Per sicurezza, la Premier League ricorda che nessun club di Premier League giocherà due partite entro 60 ore di distanza durante le Matchs Week 17, 18, 19 e 20 in questa stagione, garantendo un tempo di riposo sufficiente per giocatori e staff.

Partite di Premier League nella 18ª giornata:

Venerdì 26 dicembre:



Manchester United vs. Newcastle: 20:00 GMT



Sabato 27 dicembre:



Nottingham Forest vs Manchester City: 12:30 GMT



West Ham United vs Fulham: 15:00 GMT



Brentford vs AFC Bournemouth: 15:00 GMT



Liverpool vs Wolverhampton Wanderers: 15:00 GMT



Arsenal vs Brighton & Hove Albion: 15:00 GMT



Burnley vs Everton: 15:00 GMT



Chelsea vs Aston Villa: 17:30 GMT



Domenica 28 dicembre:

Sunderland vs Leeds United: 14:00 GMTCrystal Palace vs Tottenham Hotspur: 16:30 GMT