Partite della Premier League il giorno di Santo Stefano 2025 e programmate per il prossimo weekend
Il Boxing Day ha solo una partita di calcio della Premier League quest'anno.
Guardare il calcio il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) è una tradizione che dura da oltre un secolo nel Regno Unito, anche se quest'anno ci sarà solo una partita di Premier League quel giorno: Manchester United vs. Newcastle.
La congestione degli incontri, inclusi campionati nazionali ed europei, così come i requisiti di trasmissione per le partite di Premier League nei fine settimana (con il giorno di Santo Stefano che è venerdì questa settimana), significa che il calendario della Premier League sarà come al solito, con il resto delle partite distribuito sabato e domenica.
E a differenza di altre competizioni calcistiche, non c'è una pausa invernale sulle tute inglesi, il che significa che la 19ª giornata si giocherà tra il 30 dicembre e il 1° gennaio.
Per sicurezza, la Premier League ricorda che nessun club di Premier League giocherà due partite entro 60 ore di distanza durante le Matchs Week 17, 18, 19 e 20 in questa stagione, garantendo un tempo di riposo sufficiente per giocatori e staff.
Partite di Premier League nella 18ª giornata:
Venerdì 26 dicembre:
- Manchester United vs. Newcastle: 20:00 GMT
Sabato 27 dicembre:
- Nottingham Forest vs Manchester City: 12:30 GMT
- West Ham United vs Fulham: 15:00 GMT
- Brentford vs AFC Bournemouth: 15:00 GMT
- Liverpool vs Wolverhampton Wanderers: 15:00 GMT
- Arsenal vs Brighton & Hove Albion: 15:00 GMT
- Burnley vs Everton: 15:00 GMT
- Chelsea vs Aston Villa: 17:30 GMT
Domenica 28 dicembre:
Sunderland vs Leeds United: 14:00 GMT
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur: 16:30 GMT