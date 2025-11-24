Path of Exile 2 presenta il suo prossimo aggiornamento 'The Last of the Druids' il 4 dicembre

HQ

Grinding Gear Games vuole che ci prepariamo a passare il Natale incollati allo schermo godendoci il suo titolo Path of Exile 2, che il 6 dicembre celebrerà il suo primo anno in Early Access. Secondo un comunicato stampa, un nuovo evento digitale GGG Live si terrà su YouTube e Twitch il 4 dicembre, dove verrà svelato il prossimo grande aggiornamento dei contenuti del gioco, The Last of the Druids.

Oltre a svelarlo, non passerà molto tempo prima che potremo provarlo di persona, dato che è stato confermato che sia questo aggiornamento che il resto del gioco base saranno disponibili gratuitamente durante un nuovo weekend di test di Path of Exile, che si svolgerà dal 12 dicembre alle 20:00 CET fino al 15 dicembre alle 20:00 CET.

Chiunque, anche chi non ha il gioco in Early Access, potrà provarlo senza restrizioni di livello e mantenere tutti i progressi, se poi vuole metterci le mani sopra, perché alla fine potrà continuare la sua avventura da dove aveva lasciato acquistando un Early Access Contributor Pack o semplicemente aspettando il lancio gratuito completo del gioco. Questo weekend gratuito sarà disponibile su tutte le versioni del gioco (PC, Xbox, PS5).

Vuoi provare Path of Exile 2 ? E se ce l'hai già, proveresti i contenuti di The Last of the Druids quel weekend?