Paul Mescal potrebbe prendersi una pausa nella recitazione per un paio d'anni

Sono stati anni intensi per l'attore Paul Mescal, che si è ritrovato in cima alle liste di chiamate di Hollywood dopo aver guidato Gladiator 2 e anche diretto premi-hit Aftersun e All of Us Strangers. Il suo prossimo film è un altro candidato ai premi, dato che Hamnet sta generando molti acclamazioni e senza dubbio sarà una situazione simile per The History of Sound quando arriverà anche al cinema.

Mentre Mescal è attualmente impegnato a girare Merrily We Roll Along, l'attore non ha molto altro in programma oltre a questo, e il motivo è che è attaccato a recitare nei quattro biopic The Beatles diretti da Sam Mendes, dove Mescal apparirà nei panni di Paul McCartney. Questi film sono (in qualche modo e per qualche motivo) tutti pronti a debuttere ad aprile 2028, e questo potrebbe addirittura indicare la prossima volta che vedremo l'attore irlandese sul grande schermo, dato che ha detto che vorrebbe prendersi una pausa dai riflettori.

Parlando con The Guardian, Mescal ha spiegato: "Una volta finito di promuovere [Hamnet], spero che nessuno mi veda prima del 2028, quando farò parte dei Beatles. La gente avrà una pausa da me e io avrò una pausa da loro."

Ti piacerebbe vedere Mescal nel frattempo, o pensi che una pausa gli sarà utile a lungo termine?