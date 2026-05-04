Paul Seixas conferma la sua partecipazione al Tour de France: il più grande rivale di Pogacar nel 2026?

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Il Tour de France 2026 sarà particolarmente emozionante per i tifosi francesi quest'anno perché Paul Seixas ha appena confermato che parteciperà all'edizione estiva della gara, il suo debutto a 19 anni. Il CGM Decathlon-CMA è diventato una stella nascente nel ciclismo su strada, con molti che lo paragonano a Tadej Pogacar, arrivando persino a suggerire che sia migliore di Pogacar alla sua età.

Seixas, nato a Lione il 24 settembre 2006, sta godendo di molti successi quest'anno: la sua prima gara a tappe del World Tour, il Tour de Basque Country, e le sue prime gare di un giorno in un giro mondiale: La Flèche Wallonne, la vittoria più importante della sua carriera fino a quel momento, e l'Ardèche Classic.

Con la vittoria nei Paesi Baschi, è diventato il primo ciclista francese maschile a vincere una gara a tappe del World Tour dal 2007 di Christophe Moreau, ed è pronto a diventare il primo ciclista francese a vincere il Tour de France dai tempi di Bernard Hinault nel 1985.

Tadej Pogacar, che quest'anno ha aggiunto nuove vittorie tra cui l'undicesima, dodicesima e tredicesima Monumenti (Milano-San Remo, Tour delle Fiandre e Liegi-Bastogne-Liegi), potrebbe continuare a essere il favorito, ma Seixas è otto anni più giovane...