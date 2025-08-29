Pausa internazionale settembre 2025: tutte le partite UEFA per le qualificazioni ai Mondiali 2026

HQ

Proprio all'inizio di settembre, si svolge la prima pausa internazionale della stagione e i giocatori chiamati si incontrano con le loro squadre nazionali. In Europa, ci saranno due giornate per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, la 5ª e la 6ª giornata su 10 (la fase a gironi delle qualificazioni termina a metà novembre 2016).

Questo fine settimana, i campionati nazionali si fermeranno per due settimane e si giocheranno le seguenti partite:

5ª giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026

(Orari CEST, un'ora prima nel Regno Unito)

Giovedì, 4 settembre 2025



Kazakistan vs Galles (16:00)



Georgia vs Turchia (18:00)



Lussemburgo vs Irlanda del Nord (20:45)



Slovacchia vs Germania (20:45)



Bulgaria vs Spagna (20:45)



Lituania vs Malta (18:00)



Olanda vs Polonia (20:45)



Liechtenstein vs Belgio (20:45)



Venerdì, 5 settembre 2025



Slovenia vs Svezia (20:45)



Svizzera vs Kosovo (20:45)



Grecia vs Bielorussia (20:45)



Danimarca vs Scozia (20:45)



Islanda vs Azerbaigian (20:45)



Ucraina - Francia (20:45)



Moldavia vs Israele 20:45)



Italia vs Estonia (20:45)



Isole Faroe vs Croazia (20:45)



Montenegro vs Repubblica Ceca (20:45)



Sabato, 6 settembre 2025



Lettonia - Serbia (15:00)



Armenia vs Portogallo (18:00)



Inghilterra vs Andorra (18:00)



Repubblica d'Irlanda vs Ungheria (20:45)



Austria vs Cipro (20:45)



San Marino vs Bosnia ed Erzegovina (20:45)



6ª giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026

Domenica, 7 settembre 2025



Georgia vs Bulgaria (15:00)



Macedonia del Nord vs Liechtenstein (18:00)



Lussemburgo vs Slovacchia (20:45)



Germania vs Irlanda del Nord (20:45)



Turchia vs Spagna (20:45)



Lituania vs Olanda (20:45 o 18:00)



Polonia - Finlandia (20:45)



Belgio vs Kazakistan (20:45)



Lunedì, 8 settembre 2025



Kosovo vs Svezia (20:45)



Svizzera vs Slovenia (20:45)



Bielorussia vs Scozia (20:45)



Grecia vs Danimarca (20:45)



Israele vs Italia (20:45)



Gibilterra vs Isole Faroe (20:45)



Croazia vs Montenegro (20:45)



martedì, 9 settembre 2025



Azerbaigian vs Ucraina (18:00)



Armenia vs Repubblica d'Irlanda (18:00)



Francia vs Islanda (20:45)



Ungheria vs Portogallo (20:45)



Bosnia ed Erzegovina vs Austria (20:45)



Cipro vs Romania (20:45)



Norvegia vs Moldavia (20:45)



Albania vs Lettonia (20:45)



Serbia vs Inghilterra (20:45)



Quando sono le prossime pause internazionali?

Quest'anno ci saranno altre due pause internazionali. Il prossimo, tra il 9 e il 10 ottobre 2025. L'ultimo, per la fine della fase a gironi, tra il 13 e il 18 novembre 2025.