Sport
Pausa internazionale settembre 2025: tutte le partite UEFA per le qualificazioni ai Mondiali 2026
I campionati nazionali si fermano per le prime due settimane di settembre quando si giocano alcune qualificazioni alla Coppa del Mondo.
HQ
Proprio all'inizio di settembre, si svolge la prima pausa internazionale della stagione e i giocatori chiamati si incontrano con le loro squadre nazionali. In Europa, ci saranno due giornate per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, la 5ª e la 6ª giornata su 10 (la fase a gironi delle qualificazioni termina a metà novembre 2016).
Questo fine settimana, i campionati nazionali si fermeranno per due settimane e si giocheranno le seguenti partite:
5ª giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026
(Orari CEST, un'ora prima nel Regno Unito)
Giovedì, 4 settembre 2025
- Kazakistan vs Galles (16:00)
- Georgia vs Turchia (18:00)
- Lussemburgo vs Irlanda del Nord (20:45)
- Slovacchia vs Germania (20:45)
- Bulgaria vs Spagna (20:45)
- Lituania vs Malta (18:00)
- Olanda vs Polonia (20:45)
- Liechtenstein vs Belgio (20:45)
Venerdì, 5 settembre 2025
- Slovenia vs Svezia (20:45)
- Svizzera vs Kosovo (20:45)
- Grecia vs Bielorussia (20:45)
- Danimarca vs Scozia (20:45)
- Islanda vs Azerbaigian (20:45)
- Ucraina - Francia (20:45)
- Moldavia vs Israele 20:45)
- Italia vs Estonia (20:45)
- Isole Faroe vs Croazia (20:45)
- Montenegro vs Repubblica Ceca (20:45)
Sabato, 6 settembre 2025
- Lettonia - Serbia (15:00)
- Armenia vs Portogallo (18:00)
- Inghilterra vs Andorra (18:00)
- Repubblica d'Irlanda vs Ungheria (20:45)
- Austria vs Cipro (20:45)
- San Marino vs Bosnia ed Erzegovina (20:45)
6ª giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026
Domenica, 7 settembre 2025
- Georgia vs Bulgaria (15:00)
- Macedonia del Nord vs Liechtenstein (18:00)
- Lussemburgo vs Slovacchia (20:45)
- Germania vs Irlanda del Nord (20:45)
- Turchia vs Spagna (20:45)
- Lituania vs Olanda (20:45 o 18:00)
- Polonia - Finlandia (20:45)
- Belgio vs Kazakistan (20:45)
Lunedì, 8 settembre 2025
- Kosovo vs Svezia (20:45)
- Svizzera vs Slovenia (20:45)
- Bielorussia vs Scozia (20:45)
- Grecia vs Danimarca (20:45)
- Israele vs Italia (20:45)
- Gibilterra vs Isole Faroe (20:45)
- Croazia vs Montenegro (20:45)
martedì, 9 settembre 2025
- Azerbaigian vs Ucraina (18:00)
- Armenia vs Repubblica d'Irlanda (18:00)
- Francia vs Islanda (20:45)
- Ungheria vs Portogallo (20:45)
- Bosnia ed Erzegovina vs Austria (20:45)
- Cipro vs Romania (20:45)
- Norvegia vs Moldavia (20:45)
- Albania vs Lettonia (20:45)
- Serbia vs Inghilterra (20:45)
Quando sono le prossime pause internazionali?
Quest'anno ci saranno altre due pause internazionali. Il prossimo, tra il 9 e il 10 ottobre 2025. L'ultimo, per la fine della fase a gironi, tra il 13 e il 18 novembre 2025.