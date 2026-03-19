Payday riceverà un adattamento live-action dallo studio Gangs of London

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Mentre continuiamo a vivere nell'età d'oro degli adattamenti videogiochi, sempre più studi stanno acquistando IP popolari per trasformarli in film e serie TV. Abbiamo visto alcuni successi, qualche flop e tutto ciò che sta nel mezzo, e presto sarà il turno di Payday di portare una nuova interpretazione di un franchise di successo sui nostri schermi.

Come riportato da Collider, Vice Studios, la società dietro il popolare crime drama Gangs of London, sta lavorando a una serie TV o film Payday in collaborazione con lo sviluppatore e editore Starbreeze. Vice detiene i diritti sia per le trasposizioni cinematografiche che televisive, quindi è possibile che entrambi arrivassero dal franchise.

Arrivati per la prima volta nel 2011, i giochi Payday sono una serie di sparatutto cooperativi cooperativi, con i giocatori che interpretano ladri mascherati che cercano di ottenere grandi colpi in vari colpi. Anche se potrebbe sembrare che possa essere semplicemente trasformato in un film o uno show di rapina, la presidente di Vice Studios, Amy Powell, crede che Payday abbia qualcosa di più.

"Payday ha un mondo più grande del gioco stesso. C'è una mitologia dietro le maschere e un gruppo di personaggi con una storia reale che è incredibilmente entusiasmante da esplorare. In collaborazione con Starbreeze Entertainment, siamo entusiasti di costruire quell'universo e vedere fino a che punto può arrivare sullo schermo," ha detto.

Come pensi che dovrebbe essere gestita un'adattamento Payday?