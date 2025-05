Pedro Pascal è ancora in corsa per un Emmy come attore protagonista dopo la stagione 2 di The Last of Us

HQ

Pedro Pascal sarà candidato per un Emmy grazie alla sua interpretazione in The Last of Us, proprio come lo era quando la stagione 1 è andata in onda nel 2023. Ancora una volta, Pascal sarà proposto per la categoria Attore Protagonista, il che potrebbe far alzare un sopracciglio a qualcuno.

Come riporta Deadline, Pascal rimarrà in corsa per il titolo di attore protagonista, nonostante il suo personaggio Joel non abbia superato l'episodio 2. Appare negli episodi successivi tramite flashback, ma ha un ruolo molto meno sostanziale rispetto al suo periodo nella prima stagione.

Tuttavia, considerando che è stato in giro per due episodi e un po' in una stagione di sette episodi, Pascal è rimasto in The Last of Us per un po' di tempo. Inoltre, l'attore di Succession Brian Cox è stato presentato come attore protagonista per la stagione 4 del dramma di successo della HBO, nonostante il suo personaggio non abbia superato l'episodio 3.

Bella Ramsey si confronterà ovviamente con le altre candidate nella categoria Attrice Protagonista. Il ruolo di Ramsey nei panni di Ellie è stato permesso di brillare ancora di più nella stagione 2, dopo la prematura scomparsa di Joel e la sua ricerca di vendetta.

Pensi che Pedro Pascal meriti un Emmy per la stagione 2 di The Last of Us?